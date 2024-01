Escroquerie : La Sedima grugée de 8 millions FCfa par un vendeur d’aliments de bétail

Attrait à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, hier jeudi, 18 janvier, J. Doucouré a perdu son procès pour abus de confiance contre la Sedima.



D'aprés "L’As", repris par "Seneweb", le prévenu a été condamné à une peine de trois mois ferme de prison. Il devra en sus payer à la partie civile, la somme de 7 millions 189 mille 200 FCfa.



D’après le journal, J. Doucouré, vendeur d’aliments de bétail, travaillait avec la Sedima depuis 2010. Mais, « au courant de l’année 2018, il a commandé des marchandises d’une valeur de plus de 8 millions FCfa. Il a émis un chèque à encaisser dans un délai de 30 jours. Après vérification, la Sedima a découvert que le compte était sans provision », explique la source.



Celle-ci confie que c’est à la suite de plusieurs sommations, que le géant de l’aviculture au Sénégal, a porté plainte contre le propriétaire du Ninea et du registre de commerce.



L’enquête a révélé que le mis en cause utilisait les documents de son épouse. Face aux enquêteurs, un accord a été conclu pour un paiement par moratoire. C’est ainsi qu’après une avance d’un million, Doucouré a été libéré.



Mais, en raison du non paiement du reliquat restant, ce dernier a été à nouveau arrêté et déféré le 22 décembre 2023. Il a bénéficié d’une liberté provisoire, avant d’être inculpé du chef d’abus de confiance.



L’affaire a été vidée hier.