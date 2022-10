Escroquerie: M. Mbacké loue un véhicule et le revend à 2 millions Fcfa

Commerçant de profession et âgé de 34 ans, M. Mbacké croupit en prison pour escroquerie. Cet escroc notoire qui se fait également passer pour Baye Cheikh Diop a été encore déféré par les limiers de la Division des Investigations Criminelles (Dic) avant de bénéficier d’un retour de parquet. Les faits remontent au mois d'août 2022. Le sieur M. Mbacké se présente au domicile de A. Tall pour prendre en location son véhicule de marque Ford pour 03 mois moyennant 25 000 Fcfa par jour. Séance tenante, M. Mbacké dégaine 500 000 Fcfa qu’il remet à A. Tall en guise d’avance. Croyant avoir fait une bonne affaire, A. Tall se frotte les mains. Toutefois, il a été fortement surpris, d’autant que M. Mbacké a tout bonnement disparu dans la nature avant d’aller vendre la voiture Ford à 02 millions Fcfa à un certain A.A. Faye, relate L'As.



Quelques jours ont suffi à Faye pour se rendre compte que celui qui lui a vendu le véhicule est en réalité un escroc. D’autant que le propriétaire du véhicule, A. Tall qui était à sa recherche, a fait une descente au domicile de A.A. Faye pour lui réclamer sa voiture. Ainsi, ce dernier lui apprend que le véhicule lui a été vendu par un certain M. Mbacké pour la rondelette somme de 02 millions Fcfa avant de montrer tous les documents administratifs du véhicule. Face à cette situation, A.A. Faye comprend alors qu'il a affaire à un malfaiteur. Sans tarder, il se rend à la Dic pour porter plainte contre le mis en cause. Aussitôt, les hommes du commissaire Adrame Sarr se lancent aux trousses de M. Mbacké. Ce qui va porter ses fruits. Car les recherches ont permis de savoir que le sieur M. Mbacké était déjà dans les liens de la détention après avoir été alpagué par la police de Pikine le 03 octobre dernier pour association de malfaiteurs et escroquerie mais avec une fausse identité, à savoir Baye Cheikh Diop. Suffisant alors pour qu'il soit placé en garde à vue.



Interrogé sur les raisons de déclaration d'une fausse identité au nom de Baye Cheikh, M. Mbacke déclare avoir agi ainsi pour éviter des craintes à sa famille tout en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés. A la suite de ces aveux, il a sollicité un moratoire. Ce que refusent les plaignants, puisque A. A. Tall réclame 950 000 Fcfa à M. Mbacké. Tandis que A. A. Faye a lui aussi exigé le paiement de ses 02 millions Fcfa. Dans l'impossibilité de payer, M. Mbacké a été déféré au parquet pour escroquerie

Ndèye Fatou Kébé