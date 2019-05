Escroquerie: Pape Daouda Daouda Sow, le faux doyen des juges, écroué

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 08:49 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir passé une semaine de garde-à-vue, Pape Daouda Sow, le faux doyen des juges d’instruction a été incarcéré hier à la prison de Rebeuss.



Ce «magistrat » qui recourait à l’usurpation d’identité pour arnaquer les autorités politiques et administratives, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du 8e cabinet d’instruction, renseigne L’Observateur.



Pour rappel, le sieur Sow qui se faisait passé pour la plus part un juge était parvenu à escroquer le maire de Pikine Abdoulaye Timbo, celui de Mbour El Hadji Fallou Sylla, le Préfet de Pikine…



Le Directeur général de Bordeaux école de Management ( Bem), Pape Madické Diop , par ailleurs fils de feu Madické Diop, a également mordu à l’hameçon de cet escroc hors pair, qui a réussi à lui soutirer la somme de 150 .000 FCfa.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos