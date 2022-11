Escroquerie : Un traiteur imite la voix du ministre Moustapha Diop pour gruger un commerçant de 12 millions FCfa

Il a fait croire au commerçant qu’il travaillait pour le compte du ministre Moustapha Diop, par ailleurs maire de Louga. A quelques jours du Magal, le commerçant a prêté au traiteur des marchandises estimées à 12 millions FCfa.



Il lui avait comprendre qu’il avait gagné un marché à Touba. D’après "L’Observateur", le commerçant a commencé à douter de la bonne foi du traiteur quand il a su que des sacs de riz qu’il lui avait fournis à 20.000 FCfa le sac, s’étaient retrouvés sur le marché et s’échangaient à 16 000 FCfa.



Le commerçant lui met la pression pour qu’il lui rembourse son dû. Il lui fait croire que c’est Moustapha Diop qui doit lui envoyer de l’argent. Il l’a appelé à partir d'un autre numéro de téléphone, imitant la voix du ministre Moustapha Diop.



Pensant qu’il a affaire au ministre-maire, le commerçant lâche prise et se calme. Mais son ami lui demande d’aller vérifier à la mairie de Louga pour vérifier. Une fois à la mairie, on lui a fait comprendre que Moustapha Diop n’a rien à voir avec cette affaire.



C’est par la suite qu’il a porté plainte contre le traiteur, qui sera arrêté. Jugé, il a été condamné à un de prison ferme pour escroquerie.











senenews