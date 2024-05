Escroquerie à Saly : Elle gruge son amant Français de 5 millions FCFA

Claude, parti en France pour un séjour, lui envoie une somme de 5 millions FCFA pour qu’elle lui achète une voiture. Il ne pensait pas du tout que sa petite amie pouvait lui faire un coup pareil. F. Sow disait que c’était bien une occasion de le plumer. Elle achète une voiture en son nom personnel et la revend. Et quand son concubin rentre de France, elle lui dit qu’elle pensait qu’il lui avait fait cadeau de cet argent.



«C’est une affaire bien simple. La prévenue dit avoir bénéficié d’une donation, sans en apporter la preuve. Claude ne lui a jamais rien offert. C’est elle qui lui a proposé d’acheter une voiture. Le pire, c’est qu’après l’avoir fait, elle l’a revendue. C’est une intention malveillante de soutirer ces 5 millions à son amant», a plaidé Me Sène qui demande des dommages et intérêts de 7 millions.



«Le concubinage est fréquent chez nous. Ma cliente pensait bien que l’argent qu’il lui avait envoyé, c’était pour qu’elle se tape une belle bagnole. F. Sow lui a tout donné et ne pensait guère que cette affaire allait connaître cette tournure», renchérit Me Fall, avocat de la défense.



L’affaire a été mise en délibéré pour le mardi prochain.