Escroquerie à grande échelle dans l’immobilier aux Parcelles: La dame M.G gruge ses dix clients

Le commissariat d’arrondissement de l’unité 15 des Parcelles assainies a déféré au parquet une dame du nom de M.g, âgée de 51 ans, pour escroqueries multiples. en complicité avec un courtier du nom de M.S, la dame, qui se présentait comme une propriétaire de maison ayant des chambres à louer, a réussi à arnaquer une dizaine de personnes.



Divorcée de son état et âgée de 51 ans, la dame M.G, domiciliée à l’Unité 19 des Parcelles Assainies, est sans emploi, mais veut vivre comme un nabab. C’est ainsi qu’elle a versé dans l’escroquerie via l’immobilier, avec la complicité d’un courtier du nom de M.S qui est actuellement en fuite. Et dix personnes ont fait les frais des agissements délictuels de la dame. Selon nos sources, c’est le courtier qui se charge de démarcher les clients pour le compte de M.G. Il leur fait croire qu’il existe une chambre disponible dans une maison située au quartier Unité 19. Ainsi, le courtier indique au client que la propriétaire des lieux réclame 40 000 Fcfa mensuellement et trois mois d’avance, soit 120 000 Fcfa pour la caution. Une fois qu’il accepte, le client est conduit par le courtier M.S au domicile de M.G qui, en véritable as de l’escroquerie, ouvre la chambre pour convaincre le locataire, raconte L'As.



A la fin de la visite, elle demande au client de verser la caution à savoir 120 000 Fcfa, le temps que le locataire actuel libère la chambre. Un manège qui a jusque-là marché. D’autant que plusieurs personnes ont été déplumées par la dame en complicité avec le courtier actuellement en fuite. Alertés, les hommes du commissaire Khouma de l’Unité 15 des Parcelles Assainies ont interpelé M.G avant d’ordonner l’ouverture d’une enquête. C’est ainsi qu’on a assisté à une ruée de victimes vers le commissariat de police de l’Unité 15. Au total, il y a eu dix plaintes sur la tête de M.G et de son complice en fuite. Au terme de sa garde à vue, elle a été déférée au parquet pour escroqueries multiples. Mais elle pourrait bénéficier d’un retour de parquet avec les plaintes qui continuent de pleuvoir au niveau du commissariat de l’Unité 15. Actuellement, la somme de 1,12 million Fcfa a été déjà encaissée par M.G qui risque gros.