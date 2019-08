Escroquerie à l’Asecna: le président de la Coopérative d’habitat s’enfuit avec les 30 millions F Cfa d’un membre Le président de la Coopérative d’habitat des travailleurs de l’Asecna, Lucien Blé, a été jugé hier par défaut devant le tribunal correctionnel de Dakar. Il est poursuivi pour des faits d’abus de confiance, escroquerie et faux et usage de faux, par Matar Fall, membre de ladite coopérative.

Selon le plaignant, le président lui avait proposé d’adhérer à la coopérative dans le but d’acheter un terrain d’une superficie de 24.867 mètres carrés, sur le titre foncier n°5475/Dg sur la Vdn. Convaincu par son collègue, M. Fall avait alors intégré ladite coopérative.



Espérant bénéficier d’un terrain, il avait versé la somme de 30 millions de francs dans le compte de la coopérative ouvert dans les livres de la Banque de l’habitat du Sénégal (Bhs). Mais depuis le versement du montant, il n’a pas reçu la parcelle promise. Lucien Blé lui a donné un numéro de compte de l’Asecna qui n’est pas sur les livres de la coopérative.

« Il est introuvable depuis qu’il a eu écho de la plainte. Je demande la restitution de mes fonds versés à la banque et qui se montent à 30 millions, a dit l’avocat du plaignant à la barre. Blé n’a pas comparu malgré les multiples sommations et interpellations qui lui ont été servies".



L’avocate de la partie civile a estimé que les chefs d’abus de confiance, escroquerie et faux et usage de faux sont constants. Elle a demandé au tribunal de condamner le président de la Coopérative d’habitat des travailleurs de l’Asecna à la peine requise par le ministère public.



Pour la réparation du préjudice subi par son client, elle a réclamé une somme de 50 millions de francs de dommages et intérêts. Pour sa part, le parquet a requis l’application de la loi pénale.



L’affaire est mise en délibéré pour le 12 septembre prochain.











Le Témoin

