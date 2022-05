Escroquerie au visa : Il fait croire à sa victime qu'il travaille à l'ambassade de France et lui soutire 1 million FCfa

Je leur ai dit que l’argent n’était pas un problème. Pour preuve, je leur ai même dit que s’ils réussissaient à décrocher le visa, une fois le visa sorti, je leur donnerai trois millions cinq cent mille FCFA soit plus que la somme convenue

Je me suis présenté devant Sega Diagne Guèye et El Hadji Diakhaté comme un membre de l’Ambassade de France

Je leur ai versé la somme d’un million FCfa tout en leur donnant rendez-vous dans trois jours, pour verser le reliquat. Entre-temps, je suis allé voir une connaissance au niveau du consulat de France pour lui montrer le visa. Ce dernier m’a dit qu’il s’agit d’un faux visa et que je pourrais être arrêté en cas de tentative de voyage. C’est ainsi que je suis allé à la police. A la date convenue pour leur donner l’argent, la police a interpelé ces deux hommes à mon domicile

Mahibou Thiam a fait croire à son co-prévenu et à la victime, qu’il travaille à l’ambassade de France. Séga Diagne est entré dans cette affaire contre un gain facile. Il a été trompé comme d’ailleurs la victime. Mahibou Thiam a dit que son co-prévenu était complètement ignorant de cette affaire et je sollicite donc la relaxe de ce dernier. Je requiers de déclarer Mahibou Thiam coupable et de le condamner à un an ferme, 300 mille FCfa d’amende et 700 mille FCfa en guise de dommages et intérêts

En général, les prévenus ont le droit de mentir mais ceux-ci ont reconnu les faits. Mahibou Thiam a reconnu avoir encaissé la somme de 800 mille francs Cfa et avoir menti en disant travailler à l’ambassade de France. Ces prévenus sont des victimes et Ibrahima Ndiaye, qui se trouve au Maroc, est le principal instigateur (...) Tout le monde sait comment on peut obtenir un visa. Mon client a reconnu avoir fauté... Ils sont responsables des faits mais sont victimes. Pour parler plus spécifiquement de mon client, sa famille a remboursé les 500 mille FCfa qu’il devait à la partie civile. Je demanderai de lui faire une application bienveillante de la loi. Ses parents veulent que leur fils regagne la maison

Son co-prévenu soutient que mon client n’a rien compris dans cette affaire. C’est Ibrahima Ndiaye qui était un garde-corps de son frère, qui l’a mis en contact avec Mahibou Thiam. Mon client n’a pas participé à la matérialisation de ces actes. Il a été manipulé. On l’a utilisé comme un relais pour transmettre l’info d’un éventuel voyage. Sa seule faute, c’est de tomber dans l’appât du gain facile. Il a été en prison et sa famille a fait l’effort de restituer la moitié du montant qu’il doit. Je sollicite très humblement de le relaxer, ne serait-ce qu’au bénéfice du doute