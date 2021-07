Escroquerie au visa: Jules gruge Saliou pour 3,5 millions FCfa, d’autres victimes se signalent Jules. X. F. B. se repose à la citadelle du silence pour escroquerie au visa portant sur 3,5 millions francs Cfa au préjudice de Saliou. Ce dernier, selon le journal L'AS, a vu une publication, via Facebook, d’une société dénommée «Pyramide voyage international», facilitatrice pour l’obtention de visa Schengen. Et Saliou est tombé dans le piège.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juillet 2021

Il entre en contact avec Jules pour faire voyager son jeune frère Babacar. Les deux parties s’accordent sur 3,5 millions francs Cfa qui seront versés par tranches. Dans un premier temps, Saliou a versé 840 mille francs Cfa pour le voyage en Gambie.



Arrivé en Gambie, les problèmes commencent. Car Jules lui a délivré de faux billets d’avions et de faux titres de séjour. Sentant que les carottes sont cuites, Jules quitte la Gambie pour rentrer au Sénégal, pour sauver sa tête.



Ses victimes qui ont eu écho de son retour au Sénégal, ont rebroussé chemin pour porter plainte à la Police de Grand-Yoff.



Entendu par les limiers, Jules X. F. B. reconnaît les faits. Avant de présenter ses excuses. Placé en garde-à-vue, il sera finalement déféré au parquet pour escroquerie au visa.

L’As



