Escroquerie au visa à Rufisque : 31 victimes et plus de 35 millions FCfa envolés

Mercredi 16 Avril 2025

Depuis le début du mois de mars, le Commissariat central de Rufisque est confronté à une série de plaintes liées à une vaste escroquerie au visa. À ce jour, 17 plaintes formelles et un soit-transmis ont été enregistrés, mettant en cause une seule et même personne : A. Mbaye, connue également sous le nom d’Amy Collé.



Un préjudice financier de plus de 35 millions FCfa

Les faits sont graves. Selon les résultats de l’enquête, 31 victimes ont été recensées pour un préjudice total estimé à 35,2 millions de francs Cfa. Le mode opératoire était quasi identique : promettre l'obtention rapide de visas, en échange de sommes d’argent importantes. Une escroquerie bien huilée, qui a plongé plusieurs familles dans la détresse, espérant un avenir meilleur à l’étranger.



Une perquisition accablante

Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont saisi pas moins de 66 passeports en cours de validité, renforçant les soupçons contre la mise en cause. Ces documents auraient servi à faire croire à l'authenticité des procédures engagées par l'accusée.



Un complice en fuite

Interrogée par la police, A. Mbaye a désigné M. A. Diallo comme son principal complice. Ce dernier, selon ses dires, serait actuellement en fuite au Nigéria. Toutes les tentatives pour le localiser sont, pour le moment, restées vaines. Les autorités ont lancé une alerte pour tenter de l’interpeller dans les plus brefs délais.



Enquête en cours

L’affaire suit son cours. Les forces de l’ordre poursuivent les investigations pour déterminer l’étendue exacte du réseau et identifier d’éventuels autres complices. Le parquet est également saisi et pourrait ouvrir une information judiciaire dans les prochains jours.



➡️ Cette escroquerie de grande ampleur soulève une fois de plus, la question de la régulation des services d’intermédiation pour l'obtention de visas, souvent exploités par des individus malintentionnés.



Restez connectés sur Leral.net pour suivre l’évolution de cette affaire.

