Escroquerie aux visas, ça se complique pour Lac De Guiers 2 : trois nouvelles plaintes déposées après l'annonce de son arrestation

De plus, les informateurs de EnQuête indiquent qu'il y a neuf plaignants au total, y compris une femme et des jeunes. Le préjudice provisoire est estimé à plus de 21 000 000 F CFA, selon leurs sources.



En attendant son probable renvoi devant le parquet à la fin de sa garde à vue, le lutteur est accusé d'escroquerie, selon nos informations, par les autorités sous la direction du commissaire Bodian, responsable de cette police située dans le département de Guédiawaye.



Apparemment, pour se rendre en Angleterre, certains individus prétendent avoir pris contact avec le lutteur, via son associé désigné A. S. Diagne, qui aurait encaissé de l'argent pour le compte du leader de l'écurie Walo. Les plaignants affirment avoir versé des sommes allant de 2 à 5 millions de francs CFA, entre autres.



Cependant, après plusieurs semaines, voire des mois, ils n'ont jamais voyagé. Face à ces manquements, ils ont alerté la police de Guédiawaye et déposé des plaintes contre le duo. La police a ouvert une enquête préliminaire pour escroquerie présumée au voyage.



Lac de Guiers et son associé Diagne sont devenus subitement injoignables et introuvables. Une chasse à l'homme a été lancée contre eux. Les forces de l'ordre ont intensifié leurs recherches en mobilisant leur réseau d'agents et en scrutant leur secteur et ses environs.



Le journal rappelle aussi que la traque de Lac de Guiers 2 et de son associé A. S. Diagne a duré plusieurs mois. Pendant ce temps, le chef de l'écurie Walo avait voyagé en France où il avait séjourné longtemps, avant de rentrer chez lui discrètement.



Alerté, un groupe d'intervention de la police a débarqué chez le chef de l'écurie Walo, à la cité des Enseignants de Guédiawaye, et l'a appréhendé. Il a été conduit au poste et placé en garde à vue. Son complice A. S. Diagne est activement recherché.



Le lutteur Lac de Guiers 2 avait été pris en flagrant délit au Technopole avec une jeune femme de 23 ans travaillant dans une boîte de nuit. Les faits s'étaient déroulés dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2015. Alors qu'il devait affronter Papa Sow, il avait garé sa voiture dans l'obscurité, vers 23 h, au Technopole, en face de la cité Lobat Fall, pour entretenir des relations sexuelles avec la jeune femme. Il avait été arrêté par la police pour "outrage aux bonnes mœurs" et conduite sans permis de conduire. Après une nuit en garde à vue, il avait finalement été relâché suite à de fortes pressions subies par la police.



Néanmoins, son dossier avait été transmis le lundi 26 janvier 2015 au procureur de la République de l'époque, Serigne Bassirou Guèye.