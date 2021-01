Escroquerie d'un agent de kiosque Orange Money: L’étudiant ajoutait des zéros lors des transactions

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

Le nommé Adama Thiam, étudiant en marketing, a comparu, mardi, devant la barre du tribunal de Grande instance de Dakar, pour le délit d’escroquerie. Le prévenu ajoutait des zéros lors de chaque transaction. Le tribunal l’a déclaré coupable, en le condamnant à un an de prison avec sursis.



L’étudiant en marketing a été attrait à la barre du tribunal de Grande instance de Dakar par les parties civiles, Amy Faye, Aliou Diop, Maty Badji et Pathé Ndoye. Il leur a soutiré d’importantes sommes d’argent lors de ses transactions, dans le système de transfert d’argent d’Orange Money. Le prévenu usait de subterfuges pour ajouter un zéro en augmentant ainsi ses gains.



Devant la barre du tribunal, il a soutenu avoir gagné la somme de 700. 000 F Cfa dans le jeu de 1XBet. Et c’est ainsi qu’il est allé retirer l’argent. Avouant sa faute, il a demandé la clémence du juge, en déclarant avoir commis une erreur. Selon le parquet, les faits sont constants et dès lors que le prévenu a reconnu les faits, il a sollicité du juge qu’il lui fasse une application bienveillante de la loi. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable en le condamnant à un an de sursis, rapporte "Le Témoin".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos