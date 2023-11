Escroquerie et abus de confiance: Arrestation d’Alioune Ndiaye, DG d’Africa 7, par la Section de Recherches Le directeur général d’Africa 7, Alioune Ndiaye, est tombé dans les mailles de la Section de Recherches de Colobane, ce lundi, d’après des sources du quotidien Le Dakarois.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Novembre 2023

Après plusieurs jours d’enquête sur l’acquisition des parts du groupe Africa 7 par celui de CNM ( Challenge New Media ), la section de recherches de Colobane a finalement convoqué et détenu le sieur Alioune Ndiaye.



Ce dernier, en sa qualité de Directeur Général, ayant été l’acteur principal des négociations et transactions ayant conduit au groupe CNM d’acheter celui d’Africa 7, s’est tout bonnement refusé, malgré la signature de tous les documents administratifs attestant la cessation de ses parts, de céder la direction de l’entreprise qui devenait de fait au sieur Moussa Faye, l’actuel PDG du Groupe CNM.





