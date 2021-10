Escroquerie et abus de confiance : un français attrait à la barre son épouse et son beau-père pour 100 millions Mouhamadou Lamine Diagne et sa fille Mame Diarra Diagne sont dans de beaux draps. Ils sont accusés d’avoir ourdi un plan machiavélique pour escroquer le mari de la jeune fille, un Français répondant au nom de Christian Becker. Ils sont traînés en justice pour abus de confiance et escroquerie portant sur une somme de plus de 100 millions au préjudice du ressortissant français, Christian Becker. L’affaire sera vidée le 07 octobre prochain.

C’est à croire que Mouhamadou Lamine Diagne et sa fille Mame Diarra Diagne n’avaient d’yeux que pour la richesse de Christian Becker. Pour faire main basse sur la fortune du ressortissant français, la fille, de connivence avec son père (chef de quartier des Almadies), a fait croire au plaignant qu’il est le papa de l’enfant qu’elle portait.



Ainsi, les Diagne sont parvenus à lui soutirer plus de 100 millions de nos francs. Mais à la suite d’investigations rondement menées, Christian Becker a découvert le pot aux roses.



«J’ai su que je ne suis pas le père de son enfant. Tout ce qu’elle faisait, c’était en complicité avec son père», a raconté avec beaucoup de déception la partie civile.



Selon son avocat, Me Ndiaye, « il n’y a jamais eu de mariage entre M Becker et la dame Mame Diarra Diagne». Tout n’était que du pipo. Selon Me Ndiaye : «Le chef de quartier des Almadies a célébré le mariage a travers un appel vidéo sans témoin»



De l’avis de la robe noire, Mamadou Lamine Diagne qui est le chef de quartier des Almadies a célébré le mariage de sa fille suite à un appel vidéo avec M. Becker, dans sa chambre, sans aucun témoin. «C’est un escroc renommé. Le père a tout orchestré avec sa fille pour dilapider la fortune de mon client. M. Becker est un ingénieur aéronautique en France et il savait qu’il pouvait en profiter. C’est la raison pour laquelle Mamadou Lamine Diagne a utilisé sa fille», indique le conseil du plaignant.



Et d’ajouter, noir de colère : «Lorsque le mis en cause a obtenu une liberté provisoire, il a appelé mon client pour le menacer de mort et l’insulter. Compte tenu de tout cela, je réclame 150 millions Fcfa pour la réparation du préjudice.»



Toutefois, Mame Diarra Diagne s’est évertuée à démentir cette thèse en arguant que le plaignant est son mari. «L’argent que mon mari m’avait envoyé, je l’ai dépensé en achetant une maison à 25 millions Fcfa, deux terrains à Rufisque à 14 millions Fcfa. J’ai injecté 20 millions Fcfa dans mon business et la somme de 5 millions Fcfa était destinée à la dot pour notre mariage», a soutenu la dame. Elle ajoute que c’est son père qui lui a vendu une maison à 25 millions à la Somone et qu’elle n’a pas encore reçu les papiers. N’empêche, elle y habite avec ses enfants.



Traîné en justice pour complicité d’escroquerie et d’abus de confiance, Mouhamadou Lamine Diagne, ancien militaire, a réfuté les faits qui lui sont reprochés.



«J’ai vendu la maison à Mame Diarra à 25 millions Fcfa, parce qu’elle est ma fille. En réalité, la maison vaut plus de 50 millions Fcfa. Certes je n’ai pas encore fourni les papiers, mais la transaction n’a pas été finalisée », explique le chef de quartier des Almadies.



Après avoir écouté les deux parties, le parquet a requis l’application de la loi. Les prévenus seront fixés sur leur sort le 7 octobre prochain.

