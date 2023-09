Escroquerie et charlatanisme : Un lieutenant de la Douane déplumé de 15 millions FCfa

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Septembre 2023 à 12:03

Lieutenant des Douanes officiant à Dakar, I. Ndiaye a eu la malchance de faire connaissance avec un groupe de charlatans, à savoir M. Aïdara, AbdouKh. Nd et M. Bâ. Ces derniers qui lui avaient promis des prières pour sa promotion, ont réussi à le déplumer de presque 15 millions FCfa. Des promesses jamais tenues par ces charlatans. Se sentant alors berné, le soldat de l’économie s’est rendu à la police des Parcelles assainies pour porter plainte contre les présumés escrocs, dont certains avaient déjà pris la fuite.



Les faits remontent au mois de l’année 2022. Le douanier fait la connaissance du tradipraticien M. Bâ, par le biais de sa sœur. D'aprs "L'As", cette dernière l’avait appelé un jour pour lui dire que le tradipraticien M. Bâ a vu, le concernant, quelque chose d’étrange en songe qui nécessitait des sacrifices. Sur ce, le charlatan propose à l’officier des Douanes de solutionner le problème. Une demande que I. Ndiaye va accepter. C’est alors le début de sa mésaventure.



Le charlatan demande au douanier de mettre à sa disposition un logement pour pouvoir faire le travail en solitaire. Ce que le soldat de l’économie accepta, sans jamais soupçonner une arnaque. Il met un logement à la disposition de M. Bâ à la cité Alioune Sow. Ce dernier va partager l’appartement avec l’un de ses chambellans, Abdou Kh. Nd. Mieux, le gabelou dégaine un million qu’il remet à M. Bâ pour les besoins du sacrifice, dans l’espoir de retrouver sa santé et une promotion dans le travail. Mais le douanier n’y verra que du feu. Car après avoir reçu les bains mystiques du charlatan, il sera sous sa coupe. Ainsi il exécutait à la lettre toutes les directives de M. Bâ. Et un beau jour, le charlatan dit au douanier qu’un de ses émissaires du nom de Sow viendra continuer le travail. Ce qui n’était en réalité qu’un plan pour mieux soutirer de l’argent au douanier. Quelques mois après, le charlatan revient à la charge pour encore lui faire comprendre que M. Aïdara allait venir pour poursuivre les soins. Le douanier tombe encore dans le piège.



M. Aidara réclame au douanier trois sacs contenant chacun 3 millions 333 mille de nos francs et une bouteille de parfum d’environ 5 millions de nos francs, pour résoudre définitivement le problème de sa promotion. Le lieutenant n’a pas hésité une seule fois. Il a remis entre le lundi 23 et le mardi 24 août, la somme de 15 millions FCfa aux charlatans. Mais à la longue, le douanier s’est finalement rendu compte qu’il avait affaire à un groupe d’escrocs. Sans plus tarder, il se rend à la cité Mixta dans l’espoir de retrouver les charlatans M. Aïdara et Abdou Kh. Nd. Mais grande fut sa surprise de constater que M. Aïdara avait déjà pris la fuite, laissant son acolyte Abdou Kh. Nd. dans l’appartement. Il conduit ce dernier à la police des Parcelles assainies, avant de porter plainte contre les mis en cause.



Le soldat de l’économie explique aux limiers que les charlatans utilisent des prête-noms pour le tromper. Devant les enquêteurs, Abdou Kh. Nd. dit qu’il ne connaissait pas assez M. Aïdara. S’il a eu à recevoir de l’argent de sa part, c’est grâce à son oncle M. Bâ qui est allé se réfugier à Lawé, un village de la commune de Keur Momar Sarr. Suffisant pour que Abdou Kh. Nd. soit placé en garde-à-vue pour les besoins de l’enquête. Malgré les investigations, les policiers n’ont pas encore réussi à mettre la main sur Sow, M. Bâ et M. Aïdara. Au terme de sa garde-à-vue, Abdou Kh. Nd. a été déféré au parquet, pour escroquerie au charlatanisme.

