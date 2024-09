Escroquerie et extorsion de fonds : Sow usurpe l’identité d’une dame sur Tiktok, ‘’noue une relation amoureuse’’ avec des émigrés qu’il arnaque Poursuivi pour collecte illicite de données à caractère personnel, usurpation d'identité numérique, escroquerie et extorsion de fonds, Hamidou Sow a été condamné mercredi, à 2 ans de prison assortis du sursis. Il avait usurpé l'identité d'une fille sur Tiktok, pour arnaquer des émigrés.

En ouvrant un compte Tiktok sur les réseaux sociaux, Amy Diop ne se doutait pas qu'une personne de mauvaise foi allait usurper son identité pour nuire à des gens. Du fait des actes délictueux de Hamidou Sow, Amy Diop a saisi le 23 avril 2024, la brigade de cybersécurité, pour connaître l'individu qui se cachait derrière son compte et qui arnaquait les émigrés. Et cela a porté ses fruits.



Car, les enquêteurs ont découvert que le nommé H. Sow, sans emploi, avait acheté une puce téléphonique qu'il avait identifié avec la carte d'identité nationale de sa grande sœur, Maman Sall. À la suite de ça, il a ouvert un compte Tiktok sous le pseudonyme de "@chantalsallo", qu’il a lié au nom de la plaignante, Amy Diop.



Ainsi, en se faisant passer pour cette dernière, il publiait en "Stories" les vidéos d'elle, qu'il avait collectées dans son compte Instagram. Après ça, il est allé à l'assaut des émigrés. Et celui qui a été le premier à tomber dans la nasse, n'est autre qu'un certain Amadou Sow dit Baba.



Lorsque le prévenu est entré en contact avec le sieur Sow, celui-ci lui a déclaré sa flamme, avant qu'ils nouent une ‘’relation amoureuse’’.



À cet effet, il lui a envoyé des sommes d'argent et un téléphone portable de marque IPhone. L'enquête a aussi démontré que H. Sow a grugé beaucoup de personnes, notamment un compatriote établi aux Usa.



Hamidou a été alors arrêté et inculpé pour collecte illicite de données à caractère personnel, usurpation d'identité numérique, escroquerie et d'extorsion de fonds. Jugé hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, il a réfuté les faits. Il dit ne pas connaître Amadou Sow. Pour ce qui est de Amy Diop, le mis en cause botte aussi en touche.



Hélas, il a été confondu par les réquisitions de son téléphone, qui ont permis de constater qu'effectivement, il s'est fait passer pour elle. C’est ainsi qu’il est revenu sur ses déclarations et a reconnu avoir commencé à exercer cette activité illicite depuis le mois d'avril 2024. Selon toujours ses aveux, il n'a fait que deux victimes, à savoir Amadou Sow et un certain Momo, sans autre précision.



" La somme que j'ai réussi à leur soutirer n'excède pas 60.000 FCfa. J'ai utilisé cet argent pour la dépense quotidienne de ma maison ", a-t-il révélé. Le parquet ayant requis l'application de la loi, l'avocat de la défense a quémandé la clémence du tribunal. " C'est un villageois qui a voulu jouer avec les charmes de l'internet ", a plaidé la robe noire.



Au terme des débats, Hamidou Sow a été condamné à 2 ans de prison, assortis du sursis.



