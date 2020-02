Escroquerie et mendicité: Un escroc nigérien a empoché 600 millions de FCfa avec des enfants mendiants

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 19:55

L'affaire est rocambolesque. Un individu, de nationalité nigérienne, s’adonnait à un trafic d'enfants entre le Niger et le Sénégal. Pour les appâter, il promettait monts et merveilles aux familles de ces enfants. Mais, une fois au Sénégal, ces derniers sont réduits à la mendicité et autres formes d’exploitation.



L'accusé aurait amassé, dans ce business frauduleux, 600 millions de Francs Cfa. Les autorités nigériennes, mises au parfum, ont pris le taureau par les cornes pour neutraliser l’individu. Et ce mardi, l’ambassadeur du Niger au Sénégal fera face à la presse pour évoquer la question.

