Escroquerie et usurpation de fonction: L’informaticien Mohamed Tall se faisait passer pour un agent de la DIC Informaticien de son état, Mohamed Tall a été attrait hier au tribunal des flagrants délits de Dakar, pour escroquerie et usurpation de fonction au préjudice de Marième Sy. Le mis en cause se faisait passer pour un agent de la Division des Investigations Criminelles (Dic). Il a été condamné à 2 mois avec sursis.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Décembre 2021 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

Après le vol de son téléphone portable IPhone X Max, fait-on savoir dans "Rewmi", Marième Sy a été mise en rapport, par l’intermédiaire d’une de ses amies, avec Mohamed Tall qui s’est présenté comme un agent de la Dic. La Dame Sy voulait que son téléphone soit géolocalisé et porter plainte. Mais elle en a été dissuadée par le faux «agent» de la Dic. Ce dernier lui réclame 86.000 FCfa et l’appelle plus tard pour lui faire croire qu’il avait localisé le téléphone. « Il disait qu’il était tard, raison pour laquelle il ne pouvait rien faire, mais aussi qu’il était avec ses collègues au commissariat du Point E », a raconté la victime.



Traduit en justice pour escroquerie et usurpation de fonction, le prévenu Mohamed Tall reconnaît à moitié les accusations qui pèsent sur lui. A l’en croire, Marième Sy a inventé ce statut d’agent de police qu’elle lui a collé. « Les policiers de la Cybercriminalité me sollicitent en cas de besoin et je travaille avec eux sur la base d’une plainte en tant qu’ingénieur en informatique. D’ailleurs, j’ai remboursé l’intégralité de la somme reçue de sa part », affirme-t-il, avant d’ajouter: « Elle avait perdu son téléphone portable de marque IPhone X Max. Elle m’a demandé de géolocaliser le téléphone avant qu’elle parte déposer une plainte au commissariat de point E ».



Pour le substitut du procureur, la partie civile a dit qu’on l’avait mise en rapport avec le prévenu en tant qu’agent de la Dic. « Le prévenu l’a dissuadée d’aller porter plainte au Point E. Il voulait qu’elle parte plutôt à la Sûreté urbaine. La partie civile lui avait fait savoir que son argent était avec le téléphone volé mais il lui a demandé d’en chercher un autre en attendant. Cela justifie son forfait », tranche le parquetier, qui a requis 6 mois de prison ferme contre le mis en cause. La défense a plaidé la relaxe. Toutefois, Mohamed Tall a été relaxé pour le délit d’usurpation de fonction, avant d’être condamné à 2 mois avec sursis pour escroquerie.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook