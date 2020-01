Escroquerie foncière présumée: Une femme émigrée traîne en justice Lansana Gagny Sakho

Cité dans une affaire d’escroquerie présumé foncière, le directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Lansana Gagny Sakho fait l’objet d’une plainte. Aida Seck accuse M. Sakho de l’avoir grugée sur un de ses deux terrains d’une superficie de 150m2 d’une valeur d’une centaine de millions de francs Cfa, sis à Ngor Almadies.



Après avoir longtemps travaillé en Europe, Aida Seck décide de rentrer définitivement au bercail pour ensuite tenter d’invertir dans l’immobilier. Ainsi, elle acquiert au courant de l’année 2000 deux terrains de 180m2 et 150 m2 pour une valeur de plus 100 millions francs Cfa et se lance à la recherche de partenaires financiers. Et c’est comme ça, il a été la mise en rapport avec le Dg de l’Onas. Selon toujours la dame, elle est convenue avec le sieur Sakho d’un projet de 600 millions francs Cfa.





Tout allé bien jusqu’à ce que Lassana Gangy Sakho la propose de signer un bail, qui a signé son arrêt de mort. Le document en question stipule que sur la page de couverture ceci ; cession de droit de bail pour Madame Aida Seck au profit de la société « Sci Soninkara » dont le sieur Lassana Gagny Sakho est le propriétaire. Elle affirme avoir compris que l’objectif était de prendre une de ses parcelles.



Joint au téléphone par le journal Les Echos, le directeur de l’Onas a botté en touche les accusations d’escroquerie foncière de la Dame Aida Seck m’a vendu un terrain à 75 millions de francs CFA devant le notaire Me Tabara Mathurin. D’ailleurs, j’ai versé l’intégralité de la somme et, par la suite qu’elle m’a proposé d’un projet immobilier et je lui ai que je n'étais pas intéressé.

