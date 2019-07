Escroquerie : le président des Jeunes transitaires du Sénégal en garde-à-vue

Le célèbre transitaire Ibou Sow “Ardo” a été arrêté et placé en garde-à-vue au Commissariat central depuis vendredi dernier au Commissariat central pour escroquerie et abus de confiance, informe le journal L’As.



Il lui est reproché de n’avoir pas respecté ses engagements après avoir encaissé 23 millions de francs qui lui ont été versés pour le dédouanement d’un conteneur d’huile. Le mis en cause fait l’objet de plusieurs plaintes pour des faits similaires, précise le journal, L’As.

