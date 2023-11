Escroquerie portant sur 3 millions de francs Cfa pour une voiture : Moustapha Dieng échappe de justesse à une peine ferme.

Yoro Diallo et Moustapha Niang étaient des amis. Mais, ils ont perdu le contact, depuis que Moustapha Niang a rejoint l’Arabie Saoudite. Un jour, grâce à la magie des réseaux sociaux, les deux amis se sont retrouvés. En effet, Moustapha a été contacté par Yoro Diallo via le réseau social WhatsApp.



Au cours d’une de leurs discussions, Moustapha Niang, qui comptait venir en vacances au Sénégal, lui a fait part de son souhait d’acquérir un véhicule seconde main. Sur ces entrefaites, Yoro, mécanicien de son état, lui a conseillé d’acheter un véhicule neuf et l’a mis en rapport avec le nommé Fatah.



Ce dernier lui a montré des images de véhicules pour qu’il en choisisse un. Ceci étant fait, ils sont tombés d’accord sur le prix de 5 millions 500 mille francs CFA. Yoro a envoyé un acompte de 3 millions de francs CFA à Moustapha Niang, dans l’espoir de retrouver son véhicule à son arrivée.



Malheureusement il a vite déchanté. Sa voiture n’a pas étélivrée. Il a invité Yoro à lui rembourser, mais celui-ci le fait tourner en bourrique, depuis le mois de janvier. Entendu, Yoro Diallo a reconnu la remise d’argent, mais juré qu’il n’a jamais eu l’intention d’escroquer le plaignant qui est son ami.



A l’en croire, il a même vendu sa voiture pour lui remettre une partie de l’argent dû. Il affirme avoir été dupé par Fatah qu’il a perdu de vue, depuis qu’il lui a remis l’argent. Prenant la parole, l’avocat de la partie civile, Me Ousseynou Gaye, a réclamé la somme de 2 millions 400 mille francs CFA pour le compte de son client pour toutes causes de préjudice.



Le maître des poursuites a requis 3 mois d’emprisonnement ferme contre le prévenu. De son côté l’avocat de la défense a sollicité une application bienveillante de la loi pénale.Il a informé que le plaignant a reçu 1 million 100 mille francs et que son client lui doit 1 million 900millefrancs CFA.



Finalement, après en avoir délibéré, le tribunal a disqualifié le fait d’escroquerie reproché au prévenu en abus de confiance. Déclaré coupable de ce chef, Yoro Diallo a été dispensé de peine.



Toutefois, il est dans l’obligation de payer le montant dû dans un délai de 3 mois. Ce, à compter du jour de l’audience. Il est contraint d’allouer à la partie civile la somme de 2 millions 100 mille francs CFA.



Le juge a ordonné la levée de son mandat de dépôt



EnQuete