Escroquerie portant sur 71 millions FCfa : Comment M. D. Padane a escroqué les héritiers du khalife des Niassènes M. D. Padane a été déféré jeudi au parquet. Il a détourné 71 millions FCfa de la famille du défunt Khalife général des Niassènes, Cheikh Ibrahima Niass, décédé en 2017. Les limiers de la Division des investigations criminelles (Dic) l’ont déféré pour abus de confiance et escroquerie portant sur un préjudice de 66 000 000 FCfa. Ceci fait suite à une plainte formulée par un avocat à la Cour, au nom et pour le compte de M. Niass.

Selon nos informations, au courant de l'année 2018, le nommé M. Niass et ses frères, ayant bénéficié de l'héritage de leur père Khalife général des Niassènes, ont décidé d'investir cet argent dans une activité lucrative. C'est ainsi qu’ils ont été approchés par le nommé M. D. Padane, qui leur a proposé un partenariat dans la vente et la location de véhicules, secteur qu’il se targue de maîtriser.



Convaincus par le mis en cause, les frères Niass, selon nos sources, lui ont remis la somme de 71 000 000 FCfa, qu’il s'est engagé à injecter dans cette activité, en leur promettant des bénéfices. Toutefois, depuis 2018, le mis en cause ne leur a versé que la somme globale de 5 000 000 FCfa, avant de disparaître dans la nature, rompant ainsi tout contact avec eux.



Dans son audition-plainte, le sieur M. Niass se présente comme le fils de l'ex-Khalife général de Léona Niassène, Cheikh Ibrahima Niass, décédé en 2017. II précise que dans le courant de l'année 2018, à la suite du partage de l'héritage de leur père, lui et ses frères ayant reçu leur part qui s'élève à 65 000 000 FCfa, ont décidé d’investir dans une activité lucrative.



Le nommé M. D. Padane, un disciple qui fréquentait la maison, leur a alors proposé un partenariat pour investir dans la vente et la location de voitures. Un business qu'il leur a décrit comme étant très lucratif. Voyant que celui-ci maîtrise bien ce secteur, pour avoir été jusque-là le gérant d'un parking automobile sis à la VDN, le plaignant déclare y avoir adhéré avec ses frères.



Séance tenante, il a remis au sieur Padane la somme de 65 000 000 FCfa en liquide, devant ses frères C. T. Niass, M. N. Niass, El. A. Niass et T. Niass. La semaine suivante, selon lui, ses sœurs, désirant participer au projet, lui ont remis la somme de 6 500 000 FCfa, qu’il a reversée à Padane, pour qu’il l'injecte dans le business. Au total, il dit lui avoir versé la somme de 71 000 000 FC.fa



Quelques temps après la réception des fonds, le mis en cause lui a informé avoir acheté un lot de six véhicules, sans jamais lui montrer de factures, encore moins lui présenter les documents y afférents, se bornant simplement à lui dire que ces véhicules seront mis en location



Il déclare n'avoir plus eu de ses nouvelles, jusqu'au jour où il l'a contacté à nouveau, pour lui signaler des terrains qu'il a découverts à bon prix, en face de la cité Apix de Tivaouane Peul. II l'a ainsi convaincu d’y investir, en lui faisant savoir que ce sont des terrains très sûrs, qui ne souffrent d'aucun litige.



Pour mieux le convaincre, dit-il, le mis en cause l'a conduit sur le site et l'a présenté au nommé Sèye, le propriétaire. Sur place, ils lui ont proposé quatre terrains, dont deux à 4 millions FCfa chacun et les deux autres à 3 millions FCfa l'unité, soit un total de 14 000 000 FCfa que Padane a déclaré avoir versés au vendeur.



Ce n’est pas tout. Après l’avoir convaincu de prendre les terrains de Tivaouane Peul, le sieur Padane l'a conduit dans la localité de Kissane, où il l'a présenté à un individu qui s’est dit être le propriétaire d'un site de 1 ha, qu'il mettait en vente au prix de 8 500 000 FCfa.



II l'a convaincu de le prendre et lui a dit avoir remis au vendeur, un acompte de 5 000 000 FCfa. Plus tard, il lui a dit avoir retiré les papiers dudit terrain, sans jamais les lui montrer.



Le plaignant de souligner qu'au moment où il attendait les retombées du projet, il a eu la surprise d'apprendre que le mis en cause a pris la fuite pour sortir du territoire national et a rompu tout contact avec lui. Pis, il a appris que les terrains de Tivaouane Peul n'appartenaient pas au nommé Sèye. Ce n'est que récemment qu'il a été informé du retour de Padane, qui se terrait chez son père à la Scat Urbam



Les aveux de Padane



Convoqué et entendu sur procès-verbal, le nommé M. D. Padane a d'emblée, reconnu les faits et a tenté de se justifier en évoquant un manque d'organisation de sa part et une gestion qu'il qualifie de non-professionnelle. En 2018, après le décès du khalife Ibrahima Niass, il confirme avoir proposé aux héritiers d'investir dans la vente et la location de voitures, secteur qu’il leur a présenté comme étant très prometteur, étant le gérant d'un parking automobile sur la VDN. Ces derniers lui ont remis la somme de 65 000 000 FCfa à Kaolack



Devant les hommes du commissaire Adramé Sarr, patron de la Dic, il a détaillé les dépenses qu'il a effectuées avec l’argent reçu. De retour à Dakar, confie-t-il, il s'en est ouvert à son partenaire M. Ndao, à qui il a viré la somme de 20 millions FCfa, avant de déposer dans son propre compte, 30 000 000 FCfa.



Avec son partenaire, poursuit-il, ils ont acheté six voitures, dont trois Toyota Corolla, aux prix respectifs de 5 millions, 5,5 millions et 6 millions FCfa, une Ford Escape au prix de 6 millions FCfa, une Nissan Rogue à 6,3 millions FCfa, une Hyundai Sonata à 5,7 millions FCfa, qu'il dit avoir finalement échangé avec une Toyota Fortuner, en ajoutant la somme de 5 millions FCfa.



Selon toujours ses révélations, son collaborateur M. Ndao l'a mis en rapport avec un certain M. Sèye, sans autre précision, qui leur a vendu quatre terrains à Apix Tivaouane Peul, au prix total de 14 000 000 FCfa. Pour cette transaction, il dit avoir versé un acompte de 10 000 000 FCfa. Mais il ajoute qu’il n'a jamais pris possession des parcelles, parce qu'elles n'appartenaient pas au vendeur qui, dit-il, a pris la fuite.



Monsieur Padane reconnait aussi avoir acheté, pour le compte du plaignant, un autre terrain d'une superficie d'un hectare, dans la localité de Kissane. Là aussi, il dit avoir versé un acompte de 5 000 000 sur les 8 500 000 FCfa du prix d’achat. Il dit avoir utilisé le reste de l'argent pour régler ses besoins, après avoir remis à deux frères du plaignant, les montants de 4 000 000 et 2 000 000 FCfa.



Le mis en cause reconnaît aussi avoir reçu du plaignant, 6 500 000 FCfa. Cette somme a servi à l'achat d'un septième véhicule de marque Ford Escape, au prix de 6 000 000 FCfa.



Selon toujours ses dires, il a mis en location tout ce parc automobile. Ainsi, à ses débuts, le projet a permis d'assister financièrement le plaignant et ses frères, lors de Gamou et fêtes religieuses. Interpellé sur la position actuelle des sept véhicules, il a déclaré les avoir revendus à des tierces personnes et que l'argent issu de cette vente, a été partagé entre lui et son collaborateur M. Ndao. Le reste a été injecté dans les activités religieuses du plaignant et de sa famille.



À la question de savoir s'il dispose de documents justifiant ces allégations, il a répondu par la négative. Il y a lieu de signaler que les nommés M. Ndao et M. Sèye, cités dans cette affaire, n'ont pu être interpellés faute d'adresse exacte. Ils sont activement recherchés.











EnQuête

