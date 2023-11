Escroquerie portant sur un iPhone 11 : A 19 ans, très futé, Ba « dribble » déjà des adultes

Selon les déclarations de celle-ci, c’est en revenant du marché qu’elle a été interceptée par Alpha Oumar Ba. A l’en croire, les faits remontent au 1er mai. D’après elle, il a fait comme s’il la connaissait et lui a fait croire qu’il devait lui remettre quelques affaires pour le compte de son père.



‘’Je lui ai demandé de le faire lui-même quand il le verra, mais il a refusé arguant qu’il est pressé. Je lui ai dit que je ne le connaissais pas, il a insisté. Il a sollicité qu'on appelle mon père. Ce que j'ai fait en le mettant sur haut-parleur. Il lui a expliqué les affaires qu'il devait lui donner de la part d'un certain M. Ndiaye. Ils se sont mis à s'expliquer longuement au téléphone.



C'est après un moment d'inattention qu'il est parti avec mon portable. J'ai demandé à un gars qui se trouvait dans le coin de me prêter son portable pour que j'appelle mon père pour l’informer du vol de mon portable. Je suis allée à la police où j'ai fait ma déposition ainsi que sa description’’, a raconté la demoiselle. Poursuivant ses propos, elle renseigne avoir rencontré Alpha Oumar dans une cérémonie, mais n’a rien voulu faire pour ne pas gâcher la fête.



Ce n'est que quelques jours après, alors qu’elle se promenait avec sa mère, qu’elle a rencontré ce dernier et les gens l’ont neutralisé avant d’être conduit à la police. Jugé hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, il a contesté les faits. Ce, même s’il a été formellement identifié par la plaignante.



Il ressort également de la procédure qu'il est dans le même secteur que celle-ci. C’est la raison pour laquelle il connaissait son père. Malgré ses dénégations, le maître des poursuites a requis six mois d’emprisonnement ferme contre lui.



Prenant la parole, l’avocat de la défense a sollicité l’application bienveillante de la loi. L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 4 décembre prochain.