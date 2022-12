Escroquerie portant sur une somme de plus de 5 millions FCfa: Trois individus arrêtés à Touba

Vendredi 2 Décembre 2022 à 10:54

Les escrocs ont du souci à se faire dans la capitale du mouridisme. D'après les informations de "L'As", la Brigade de recherches de Touba a arrêté L. Diop, pour association de malfaiteurs et escroquerie.



Ce dernier qui se présente comme un homme d’affaires était venu à Touba où il avait pris une chambre en location. Il se faisait passer pour un collaborateur d'une banque établie à Dakar et détenait des formulaires de cette institution financière, pour tromper ses victimes. C’est ainsi qu’il a réussi à soutirer plus de 5 millions FCfa à des femmes domiciliées dans la ville sainte. L. Diop proposait des financements à ces dernières. Les frais de dossier s'élevaient à 11.000 FCfa et l'apport varie selon la somme d'argent demandée. Grâce à sa méthode, il a réussi à amasser des millions à Touba, avant de disparaître. Mais, les gendarmes de la Brigade de recherches de la cité religieuse ont mis fin à la cavale du fugitif, suite à une géolocalisation.



Après l’arrestation de cet homme, la police de Gouye Mbind a mis la main sur un délinquant qui vidait le compte de son voisin de quartier. L. Fall s'est rendu dans un point Free, où il a récupéré la carte sim de sa victime, sans présenter aucune pièce d'identification. C’est ainsi qu’il a effectué un retrait frauduleux de 260.000 FCfa sur le compte Wave de M. Sèye. Ayant remarqué que son compte était vidé, ce dernier qui est un commerçant, est allé au poste de police de Gouye Mbind pour porter plainte.



Ainsi, l'exploitation des résultats de la réquisition adressée au directeur de Wave, a permis aux enquêteurs d'identifier l'escroc incriminé. Ce dernier a été interpellé par les éléments de la Brigade de recherches dudit service. Mis devant le fait accompli, L. Fall s'est mis à table. Il a expliqué son modus operandi dans les moindres détails. Selon lui, il a pratiqué une technique qu'il avait apprise à travers une vidéo publiée via le réseau social TikTok.



L. Fall n'est pas tombé seul, car l’employée de Free Sénégal qui avait récupéré frauduleusement la carte Sim de la victime, a été arrêtée pour complicité dans cette affaire. Entendue par les enquêteurs, elle a reconnu avoir récupéré le numéro de la victime moyennant 1.000 FCfa. Elle précise aussi que l'escroc n'a pas présenté de carte nationale d'identité. Les deux mis en cause ont été déférés hier par les policiers de Gouye-Mbind.

