Escroquerie sur 100 millions à Touba : Le fils du maire arrêté puis libéré

Jeudi 9 Janvier 2020

L’affaire défraie la chronique à Touba et environs. Lamine Bara Ka, fils-aîné du maire de Touba Mosquée, est cité dans une vaste affaire d’escroquerie d’achat de graines d’arachide. Le deal porte sur une centaine de millions Fcfa, rapporte L’Observateur qui donne la nouvelle.



Le mis en cause a passé la nuit de mardi dernier à la Brigade spéciale de Touba, avant d’être libéré, ce mercredi 8 janvier pour avoir accepté une conciliation pénale en prenant des engagements fermes de rembourser la somme due, en trois mensualités.



En plus clair, s’il ne respecte pas ses engagements, il risque la contrainte par corps.



Les faits remontent à plus de deux mois. Bara Kâ est rattrapé par une transaction financière avec des opérateurs économiques pour la transformation de l’arachide et plusieurs de ses créanciers.



Les opérateurs procédaient à la collecte des graines d’arachide qu’ils acheminaient par la suite à l’unité de transformation de Lamine Bara Ka sise au quartier Madiyana. Il transformait les graines avant de les écouler sur le marché.



