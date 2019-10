VIDEO - Escroquerie sur de l’or, la prison de Rebeuss et le Téléthon: la grande confession de Oustaz Taïb Socé Oustaz Taib Socé parle de ses déboires judiciaires. De l’histoire de l’or à ses allers- retours en prison, en passant par le Téléthon, la justice sénégalaise et ses relations avec Khalifa Sall en prison, le prêcheur dit tout à Igfm.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2019 à 15:35 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos