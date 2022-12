Escroquerie sur le foncier portant sur 30 millions FCfa : Le promoteur M. B. Diallo poursuivi par dix plaignants

La Division des Investigations criminelles (Dic) a mis fin aux agissements d’un agent immobilier qui excelle dans l’escroquerie, du nom de M. B. Diallo, résidant à Niacoulrab.



Le mis en cause qui disait détenir des parcelles à usage d’habitation, est parvenu à plumer une dizaine de personnes qui ont enclenché des poursuites judiciaires contre lui.



Agent immobilier habitant à Niacoulrab, M. B. Diallo, déféré au parquet par la Division des investigations criminelles (Dic), pour escroquerie sur le foncier portant sur la somme de 30,725 millions FCfa, est vraiment un drôle de gars. Cet homme de 39 ans faisait croire à ses clients qu'il dispose de terrains à usage d’habitation défiant toute concurrence. Or, que nenni ! Ainsi, il a réussi à abuser une dizaine de personnes, avant d’être démasqué et dénoncé à la Dic, qui lui a délivré un ticket gratuit pour Rebeuss.



Les faits se sont produits entre novembre 2021 et juin 2022. M. B. Diallo a produit des affiches dans lesquelles il soutient qu’il est propriétaire de réserves foncières entre Tivaouane Peul et Niacoulrab. C’est ainsi qu’une personne du nom de M. Sow manifeste son intention d'acheter des terrains. Alors, un de ses amis le met en contact avec le promoteur M. B. Diallo qui lui propose séance tenante, 4 parcelles dans la zone de Niacoulrab, pour un coût total de 10 millions FCfa, soit 2,5 millions FCfa par parcelle. Une visite du site a été également retenue à l’issue de laquelle, M. Sow, charmé par l'emplacement, débourse alors un acompte de 3.600.125 FCfa en guise d'avance, en attendant la remise des documents administratifs pour le versement du restant de l'argent.



Ce qui n'était qu'un piège, car M. B. Diallo ne va jamais respecter ses engagements vis-à-vis de M. Sow, qui, finalement, saisit la Dic d’une plainte contre M. B. Diallo pour escroquerie. Ce qui a débouché sur une pluie de plaintes sur la tête de l'agent immobilier M. B. Diallo.



En effet, les sieurs H. Camara, A. Ndong, A. Diallo, S. Sarr, A. Y. Barry, A. K. Traoré, M. Bâ, El. H. A. Fall, ont tous subi les agissements malsains de l'agent immobilier, avec des préjudices respectifs de 6.250.000 FCfa, 1.200.000 FCfa, 1.800.000 FCfa, 1.725.000 FCfa, 3.000.000 FCfa, 5.650.000 FCfa, 2.500.000 FCfa, 10 millions FCfa.



L'une des victimes A. Ndong, restauratrice de profession, dit avoir remis ses économies à M. B. Diallo? dans le souci d'avoir une parcelle à usage d'habitation. Malheureusement, elle a été escroquée par M. B. Diallo. Ayant vent des plaintes, l'agent M. B. Diallo tente de fuir à Dubaï. Mais il ne savait que les hommes du Commissaire Adramé Sarr de la Dic, suivaient ses moindres déplacements pour le cueillir. Ainsi, dès qu’il est arrivé à l’aéroport, l'agent immobilier a été interpellé par les limiers et conduit dans les locaux de la Dic.



Interrogé sur ses agissements, M. B. Diallo dit avoir acheté un site de 2 hectares 10 ares à Kounoune, avec délibération. Quant aux Parcelles non attribuées aux ayants-droit, il avance que le site avait un litige entre membres d'une même famille et promet ensuite de rembourser les victimes. N’empêche, les parties civiles ont maintenu leurs plaintes. Suffisant pour que M. B. Diallo soit placé en garde-à-vue pour escroquerie sur le foncier.











