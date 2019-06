Escroquerie : un chef d’agence de la BNDE arrêté

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 13:21

Le chef d’agence à la BNDE, Pape Samba Yacine Diop, risque gros. Il a été jugé hier au tribunal des flagrants délits de Grande instance de Dakar pour les délits d’escroquerie et complicité d’escroquerie portant sur 260 tonnes de riz d’une valeur de 62 millions.



Selon le quotidien Le Témoin, la société Word export-import réclame 150 millions de dommages et intérêts au mis en cause et à son acolyte de la société Touba, le commerçant Mame Mor Coumba Kane. Ce dernier est accusé de complicité d’escroquerie.

