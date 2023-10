Espace Uemoa : Poursuite de la hausse des cultures vivrières

L’information est de la Commission de l’Uemoa rendue publique à travers sa Direction en charge de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement (Daren) . A l’en croire, les plus fortes variations sont observées dans la production de la fève de soja (+ 3054,43%), de sésame (613,01%), de banane (181,97%) et d’arachids non décortiquée (101,34%).



La Daren note dans le même sillage que la production de légumineuses a également enregistré une hausse de 263,44%, passant de 1,292 millions de tonnes en 2001 à 4,696 millions de tonnes en 2021.



Les hausses les plus significatives ont été enregistrée au Sénégal avec 651,14%, au Togo avec 418,95%, au Niger (412,39%) et au Mali (278,12 %).



Bassirou MBAYE



Source : https://www.lejecos.com/Espace-Uemoa-Poursuite-de-...