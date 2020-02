Espagne : 21 Sénégalais dans les geôles à Valence C’est le député libéral de la diaspora qui donne les chiffres à Enquête. Vingt-et-un Sénégalais (14 hommes et 7 femmes), sont dans les prisons espagnoles, à Valence. Ils sont poursuivis pour les délits de meurtre, trafic de drogue et violences basées sur le genre, entre autres.

