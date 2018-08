Espagne - Arrestation de Kabirou Mbodje: Bonjour les fake news !

Ce matin, une présumée arrestation en Espagne de M. Kabirou Mbodje de M. Kabirou Mbodje, Pdg de Wari a fait la Une des journaux. Une source de Leral bien introduite dans l'entourage de ce chef d'entreprise, dément tout de go: " l'information est tout ce qu'il y a de plus faux. M. Mbodje était en tournée en Europe, à la rencontre de partenaires avec qui il est question de grands projets pour lui, pour le Sénégal. Présentement, il est vacances dans un port de plaisance en Espagne, en famille ".



Alors, nous n'avons pas manqué de poser à notre source des questions sur l'origine de cette information: " elle provient d'hommes d'affaires concurrents et malintentionnés, dans le but de ternir l'image de Kabirou Mbodje. Dire qu'un patron d'entreprise de son envergure serait retenu dans un pays tiers contre son gré pour une somme de...34 millions, relève de la pure affabulation ".



A la vérité, il faut reconnaître que jamais au Sénégal, un patron d'entreprise n'a fait l'objet d'autant d'attaques par presse interposée que ce dernier et notre petit doigt nous dit que cette tentative ne sera sûrement pas la dernière. Mais aussi qu'une plainte contre lesdites rumeurs ne serait pas à exclure.



Leral