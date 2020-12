Espagne: Baye Guèye, une des victimes de l’incendie de Badalona

La liste des victimes de l’incendie à Badalona s’allonge. D’après Horizon Sans Frontières, notre compatriote Baye Guèye est décédé lors de l’incendie qui s’est déclenché mercredi dernier, à Badalona (Espagne).



Selon "L'As", la victime est originaire de Diourbel et serait fils unique de sa mère. En attendant d’avoir la liste complète et officielle des victimes, le président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Sèye, promet de saisir la Cour Européenne des droits de l’homme, afin qu’une enquête très sérieuse soit menée pour situer les responsabilités de part et d’autre.

