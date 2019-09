Espagne: Dix sénégalais arrêtés pour trafic de drogue

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 08:46 | | 0 commentaire(s)|

La police espagnole a lancé un vaste coup de filet contre le trafic des stupéfiants, de contrefaçon et de vols dans la province de Majorque. Au moins dix sénégalais ont été arrêtés en lors de l’opération, rapporte le quotidien « L'Observateur » dans sa livraison de ce jeudi.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette opération ont permis de saisir 55 000 euros, soit plus de 35 millions de Fcfa, 75 téléphones portables de dernière génération, des documents volés et falsifiés, plus de 1000 maillots de grands clubs d'Europe contrefaits dont le Real de Madrid, Barcelone, Paris... et des preuves de transferts d'argent vers le Sénégal de plus de 200 000 euros, soit plus de 130 millions de Fcfa.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos