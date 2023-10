Espagne : La croissance économique devrait atteindre 2.5% en 2023

Adou Faye Selon un communiqué de presse, les pouvoirs publics devraient maintenant s’attacher à reconstituer des marges de manœuvre budgétaires, à accroître la productivité et à réduire les disparités sociales, notamment en élargissant les perspectives offertes aux jeunes.Selon la dernière étude économique de l’Ocde consacrée à l’Espagne , la croissance économique du pays devrait être vigoureuse et atteindre 2.5 % cette année puis 1.5 % en 2024. La même source renseigne que la consommation privée contribuera modérément à la croissance, tandis que la demande extérieure devrait fléchir. À la faveur du recul des prix de l’énergie et des mesures prises par les pouvoirs publics pour maîtriser l’inflation, telles que le mécanisme d’« exception ibérique », l’inflation a reflué à 3.3 % en septembre 2023. L’inflation sous-jacente est toutefois restée élevée, s’établissant à 3.9 %, tandis que la hausse des prix des produits alimentaires a été encore plus forte, atteignant 10.5 %.« L’Espagne devrait tirer parti de la vigueur de sa croissance économique pour accroître la productivité et aider les jeunes à concrétiser leur potentiel », a déclaré la Cheffe économiste de l’Ocde, Clare Lombardelli, lors de la présentation de l’Étude à Madrid, aux côtés du Secrétaire d’État à l’Économie de l’Espagne, Gonzalo García. « Il sera essentiel de reconstituer des marges de manœuvre budgétaires, d’améliorer l’éducation et d’intensifier les efforts pour relever les défis environnementaux afin de favoriser une croissance et une prospérité durables à long terme. ».Un assainissement budgétaire plus vigoureux et soutenu s’avère nécessaire pour maintenir la dette publique élevée de l’Espagne sur une trajectoire descendante. Les dépenses de retraite et de santé devraient augmenter à plus longue échéance, des investissements importants s’imposent pour accélérer la transition écologique, et le gouvernement s’est engagé à augmenter les dépenses de défense. Pour pouvoir faire face à ces futures tensions sur les dépenses et financer des investissements propices à la croissance, l’assainissement budgétaire devrait passer par un accroissement des recettes fiscales et par une amélioration de l’efficacité des dépenses. Par ailleurs, les aides publiques de grande ampleur qui ont contribué à atténuer les effets du choc inflationniste sur les entreprises et les ménages devraient à présent être supprimées.«Renforcer la productivité est un enjeu majeur. La faiblesse de l’investissement dans la recherche‑développement et l’insuffisance à la fois des dépenses publiques consacrées à l’éducation et à la formation et du stock de capital en technologies de l’information et de la communication (Tic) pèsent sur la croissance de la productivité. La poursuite de la mise en œuvre efficace des investissements et des réformes prévus dans le cadre du Plan national de relance, de transformation et de résilience contribuera à remédier à ces insuffisances et à accroître la productivité et la croissance », recommande l’Ocde.





Source : Les aides publiques importantes octroyées aux entreprises et aux ménages ont permis à l'Espagne de faire face aux effets de la pandémie de Covid-19 et du renchérissement de l'énergie et des produits alimentaires provoqué par la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine.

