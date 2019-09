Espagne : Six faussaires sénégalais arrêtés

La police espagnole a démantelé à Palma un réseau de faussaires qui louait des documents aux migrants en situation irrégulière.



Le système de fraude a été découvert lorsque le responsable d’un chantier s’est rendu compte que plusieurs employés se faisaient passer les uns pour les autres, profitant de leur ressemblance physique. Il a aussitôt résilié les contrats des concernés avant de porter plainte auprès de la police.



Selon Les Échos, qui donne l’information, ils sont accusés d’avoir falsifié des documents et d’avoir favorisé l’immigration clandestine. Le journal rapporte que d’importants montants ont été retrouvés dans leurs comptes bancaires, qui ont été gelés sur le champ.



Six Sénégalais ont été arrêtés au cours de l’opération.

