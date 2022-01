Espagne: Un SDF sénégalais meurt dans la rue

Moussa, un « Modou-Modou » vivant en Espagne est mort dans la rue à Irun. La communauté musulmane d’Irun et plusieurs groupes humanitaires ont lancé une campagne de collecte de fonds pour couvrir les frais de rapatriement de la dépouille. Moussa est décédé de mort naturelle le 31 décembre près de Ficoba, où il vivait sans toit. Selon des sources d’organisations telles que SOS Racismo et Irungo Harrera Sarea, Moussa “ était une personne assez populaire à Irun ”, où il “ vivait dans la rue depuis plusieurs années. Il dormait à côté du pont de l’Avenida, et n’a jamais eu de relation avec qui que ce soit ”, raconte-t-on dans Rewmi.



Apparemment, il est arrivé dans la ville frontalière en provenance de Pampelune, où il avait travaillé régulièrement. Moussa est décédé d’insuffisance respiratoire. Les services de santé sont venus à deux reprises pour s’occuper de lui, se heurtant à son refus systématique.