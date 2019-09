Espagne : Un Sénégalais arrêté pour viol sur une fille de 18 ans

Un sénégalais a été arrêté en Espagne pour agression sexuelle sur une fille de 18 ans. Les faits remontent au 13 septembre dernier à la plage de la Concha, dans la ville de Saint-Sébastien en Espagne et valent à un Sénégalais un séjour en prison.



D'après le quotidien Les Échos, la victime endormie sur la plage a été réveillée de manière brutale par son violeur, lui proposant de coucher de force avec lui. « Il m'a immobilisée avec ses mains. Mais, c'est quand il a tenté d'enlever mon pantalon que je me suis débattue pour crier de toutes mes forces », dit la jeune Espagnole.



