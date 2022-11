Espagne : Un autre "Modou-Modou" tué

La liste s’alloge. Un « Modou-Modou » vivant en Espagne, Mame Gor Ndiaye, a été assassiné, lundi dernier, dans la nuit, par des individus non encore identifiés. Pour l’instant, aucune piste sur le mobile de cet acte n’est rendue publique.



Selon des informations du journal "Enquête", après son décès, aucune pièce n’a été trouvée par-devers lui, ni un passeport, encore moins une carte nationale d’identité. Après des fouilles, il a été juste trouvé sur lui une carte de consulat. Ce qui a permis de savoir qu’il est âgé de 41 ans et est originaire de Mbacké. Il était un cultivateur.



Son corps est entre les mains de la police espagnole, informe-t-on. D’ailleurs, une enquête a été ouverte dans ce sens, histoire d’élucider cette affaire à mille et une interrogations. Cet énième meurtre d’un Sénégalais vivant à l’étranger, a fait sortir l’ancien député de la diaspora en Europe du Sud, Mor Kane, de ses gonds.



Il réclame plus d’assistance et de soutien. ‘’ En tant que député sortant de la diaspora, j’ai interpellé le consulat sénégalais en Espagne. Ils vont prendre leurs dispositions, d’après leurs promesses. Une chose que je vais suivre de près.



L’enquête est entre les mains de la police espagnole. Nous profitons de cette occasion pour demander à nos autorités, de mieux protéger les Sénégalais qui vivent à l’étranger. Ils sont en train de souffrir, pour ne pas dire qu’ils sont confrontés à des difficultés.



La ministre en charge des Sénégalais de l’extérieur auprès du ministre des Affaires étrangères, Dr. Annette Seck, est interpellée. Nous voulons qu’elle soit plus proche de nos compatriotes ’’, déclare l’ancien député contacté par ‘’EnQuête’’.