Essor du secteur agricole du Sénégal : La Pdg du MCC a échangé avec le chef de l’Etat Dans un message posté sur l’ex Twitter, Alice Albright, a annoncé que le gouvernement du Sénégal a choisi l'économie bleue comme axe du projet de Pacte régional du Sénégal, qui vise à promouvoir l'utilisation durable des ressources océaniques et côtières, afin de créer des opportunités économiques pour les groupes défavorisés.

L'annonce a été faite au Palais présidentiel de Dakar, aux côtés de l'ambassadeur Mike Raynor, du ministre sénégalais de l'Économie, Doudou Kâ et d'éminents collègues du Ministère et du Millenium Challenge Coporation.



Depuis 2004, le MCC a fourni plus d'un milliard de dollars pour faire progresser la croissance économique au Sénégal..



Le MCC vise à libérer la productivité agricole du pays et à élargir l'accès aux marchés et aux services, grâce à l'amélioration des infrastructures essentielles dans la vallée du fleuve Sénégal et dans la région de Casamance.





