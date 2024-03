Essor du secteur de la pêche et lutte contre l’émigration irrégulière : A Thiaroye-Sur-Mer, Malick Gackou dévoile son plan d’actions La Coalition Gakou 2024 a démarré sa campagne à Thiaroye-Sur-Mer pour parler de la pêche et de l’émigration irrégulière. Une occasion saisie par Malick Gakou, pour dévoiler son plan d’actions, avec objectif de promouvoir l’essor du secteur de la pêche, mais aussi de lutter contre l’émigration irrégulière. Ses 4 grands axes.

En ce qui concerne la pêche, nous avons prévu, à travers le plan de résilience et de lutte contre la pauvreté, de:



Développer ce secteur et celui de l'aquaculture pour contribuer à la lutte contre la pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire.



Mettre en place une meilleure gestion des stocks de pêche, la restauration des écosystèmes et la promotion de la valorisation locale des produits seront mises en œuvre.



Améliorer la commercialisation des produits halieutiques sur les marchés domestiques, régionaux et internationaux.



Mettre en place un fonds d'appui à la pêche et aux pisciculteurs de 25 milliards FCfa sera établi.















