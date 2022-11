Essor économique et social des femmes : La mini centrale solaire de Bani, un projet qui vient à point nommé pour booster l’économie locale Le Développement économique et social des femmes à travers les énergies renouvelables au Sahel (Sénégal, Mali et Niger), se matérialise et prend son essor dans les localités du pays. La mini centrale solaire de Bani, en est une illustration.



Rédigé par leral.net le Samedi 5 Novembre 2022 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Me Ameth Ndiaye, le chef de division Projet et programme de l’Agence nationale des énergies renouvelables (ANER) revient dans cet entretien sur l’importance de la mini centrale solaire de 10Kw, avec stockage de Bani, localité situés dans la Commune de Sibani Balanté, un projet qui vient à point nommé pour booster l’économie locale



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook