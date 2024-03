« Est-ce donc ça le "projet" ? »: Réponse de Stephan Nna Njeng à Hamidou Anne, Politiste

Non ! Hamidou Anne, ce n’est point le projet auquel vous faites allusion. Le projet est plus grand que ces individualités décrites sous traits de satyres, où l’encre laisse place au couteau. Non ! Hamidou Anne, ce n’est point la vision décrite ni tracée par Ousmane Sonko, le Pastef ou la Coalition Diomaye Président.



Eh non ! Un troisième niet de l’intellectuel que je suis, se refuse de penser à une quelconque “médiocrité” ou négligence dans la formulation du projet. Je vous renvoie aux différentes sorties médiatiques des membres de la Coalition Diomaye Président, ainsi qu’à une lecture approfondie du projet qui n’est point “aride” ni “dangereux”, car un jugement superficiel ne saurait entacher les efforts de tant de technocrates, d’hommes et de femmes représentant le peuple et ayant clairement déterminé leur volonté pour un changement positif de paradigmes.



Dans cet élan, il n’est point concevable que ce changement se déroule sous la houlette du “fascisme”, il n’est point question ici, au Sénégal, d’un Nuremberg 2.0. Vos allégations n’honorent guère votre classe. Ces insinuations n’enchantent même plus ceux qui les proféraient de 2021 à nos jours. Cette pensée que je fustige avec la dernière énergie, ne saurait être celle du projet et de la Coalition Diomaye Président - CDP.



Le populisme que vous décrivez, est celui qui nous a tous fait courir au siège de l’APR (sis aux deux voies Liberté 6 en ce temps), au soir de l’annonce des résultats de l’élection présidentielle de 2012. Ce même populisme avait fortement crié les besoins ci-après : - plus de détournement et oui, pour une gestion sobre et vertueuse; - une diminution du coût de la vie; - des institutions fortes armées droit; - une rationalisation du train de vie du gouvernement et de ses membres.



Ces réclamations étaient la base du Plan Sénégal Émergent - PSE. Programme que j’ai personnellement salué, avant de m’en remettre à mes regrets quelques temps après. Le projet est un projet louable et salué par tous les professionnels s’activant dans développement, ainsi que la société civile, des rédacteurs de projet aux experts en suivi et évaluation.



L’alternative pour le Salut du Sénégal et l’intérêt supérieur des peuples est la souveraineté, voie qui, une fois empruntée, n’est point négociable. Pour la prospérité et le devenir de nos enfants, de mes enfants, sans prise de partie aucune et rancune aucune, sans ménace aucune, sans dilatoire aucun.



Réponse à Hamidou Anne, Politiste sur la parution sur LERAL.NET : « Est-ce donc ça le "projet" ? »,

Stephan Nna Njeng, Sympathisant