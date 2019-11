Eswatini le Nouveau Nom du Swaziland Anciennement appelé le Royaume du Swaziland et royaume d'Eswatini depuis 2018, cette monarchie dispose de deux capitales, Mbabane Capitale administrative et judiciaire et Lobamba Capitale Royale et législative.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2019 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|

C'est à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Swaziland, le 21 Avril 2018, que le roi Mswati III, Actuel Roi d'Eswatini avait annoncé que son pays, situé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, changeait d'appellation. Eswatini signifie "le pays des Swazis", en langue Swati, un nom contesté par des militants des droits de l'homme mais ils n'ont rien pu faire face à la volonté du tout puissant monarque.

