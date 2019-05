Et si Mme Aminata Tall avait "loué" des militants ? Ejectée de la présidence du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Mme Aminata Tall avait poussé sa "base" politique composée de deux pelés et trois tondus, à se réunir pour appeler au calme et à la retenue lors d'une assemblée générale à Diourbel. Mais comment peut-on calmer des militants et sympathisants qui n'existent que de nom ? Vraiment l'honorable dame prend les Sénégalais pour des demeurés !

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 11:57 | | 1 commentaire(s)|

Pour le "Témoin" quotidien, la conférence de Diourbel lui rappelle le programme "Pétrole contre nourriture" visant à satisfaire les besoins humanitaires du peuple irakien sous embargo international de l'Onu.



A l'époque, toute entreprise multinationale apportant de la nourriture au régime de Saddam Hussein, pouvait bénéficier de la manne pétrolière. En tout cas, l'assemblée générale de Mme Aminata Tall ressemble bien à "Pétrole contre nourriture", pardon "Soukeurou koor" contre "Niakhtou" en cette période de mois du ramadan, où le moindre "soukeur" dompte et amplifie des voix.



Ou alors Mme Aminata Tall n'avait fait que "louer" des militants portant sa voix. Car nous sommes loin de l'époque où l'ex-Lionne du Baol mobilisait toute une région pour prouver son poids électoral. Ndeysane ! Cela dit, elle a "calmé" ses "militants" en leur disant que le "meilleur est à venir". Un poste d'ambassadeur au Maroc ?

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos