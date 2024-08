Établissements de crédit de l’Umoa : Progression du total bilan qui a atteint 65 921,3 milliards au 31 décembre 2023

Selon un rapport annuel 2023 de la Commission bancaire, la hausse du total des actifs a été observée sur cinq (5) places bancaires, à savoir la Côte d’Ivoire (+741 milliards ; +3,5%), le Sénégal (+630 milliards ; +5,2%), le Bénin (+494 milliards ; +8,3%), le Mali (+233 milliards ; +3,2%) et le Togo (+87 milliards ; +1,8%). Des baisses ont été enregistrées en Guinée-Bissau (-37 milliards ; -7,6%), au Niger (-118 milliards ; -4,5%) et au Burkina Faso (-167 milliards ; -1,8%). Les emplois du système bancaire se sont établis à 59 520,2 milliards à fin 2023, en progression de 6,2% sur l’année, en lien avec la hausse des crédits à la clientèle et des titres de placement.



A l’instar des années précédentes, ajoute le rapport, la structure des emplois reste dominée par les crédits à la clientèle (59,2%) et les titres de placement (25,2%). Les parts des autres immobilisations, divers emplois et des immobilisations financières se situent respectivement à 11,9%, 3,0% et 0,6%.



Les crédits à la clientèle, nets des provisions, se sont accrus de 7,8% l’an, pour atteindre 35 264 milliards à fin 2023, après une progression de 19,2% en 2022.



L’analyse par maturité révèle une prépondérance des prêts à court terme qui représentent 53,8% du total des crédits à fin décembre 2023. Quant aux crédits à moyen terme et ceux à long terme, ils ont constitué respectivement 41,9% et 4,3% de l’encours total en 2023.



Les crédits à court terme s’élèvent à 18 103,4 milliards, en croissance de 7,0% en rythme annuel contre une hausse de 30,8% en 2022. Ceux à moyen terme se chiffrent à 14 076,8 milliards, en hausse de 7,9%, en rythme annuel contre 13,0% un an plus tôt. Les crédits à long terme, ressortis à 1 445,8 milliards, enregistrent une progression de 7,2% en 2023 contre une baisse de 11,2% en 2022.



Les titres de placement se sont chiffrés à 15 025,3 milliards à fin 2023, en augmentation de 496,6 milliards (+3,4%) sur l’année, contre une hausse de 37,5% en 2022. Leur poids dans les emplois s’est accru de 23,5% en 2019 à 26,5% en 2021, avant de se replier à 25,9% en 2022 et à 25,2% en 2023. Quant à leur proportion dans le total des actifs du système bancaire, elle a régulièrement progressé de 20,4% en 2019 à 22,8% en 2023.



Les immobilisations financières sont évaluées à 348,9 milliards à fin 2023, en hausse de 32,0 milliards (+10,1%).



Les autres immobilisations s’établissent à 2 019,6 milliards à fin 2023, en progression, en variation annuelle, de 199,7 milliards (+11,0%).



Quant aux divers emplois, ils se sont accrus de 210,3 milliards (+13,2%) sur l’année pour se situer à 1 798,0 milliards à fin décembre 2023.

Adou FAYE