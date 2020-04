Etat d’urgence: coupé du Sénégal, Toglou a faim et soif Le village de Toglou, dans la commune de Diass, est à quelques minutes de Dakar. Mais il paraît bien loin depuis l’instauration de l’état d’urgence en raison de la pandémie du Covid-19.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Avril 2020 à 12:06 | | 0 commentaire(s)|

Les femmes du village qui tentent de rallier à pied la commune voisine de Sébikotane, qui fait partie de Dakar, pour écouler quelques produits, sont systématiquement refoulées par les forces de l’ordre à cause de cette interdiction. Idem pour les hommes qui travaillaient pour la plupart hors du village.



Aujourd’hui, Toglou qui souffrait déjà du manque d’eau et d’électricité, a faim. Ses habitants qui attendent toujours l’aide des autorités dans le cadre de la Force Covid-19, lancent un appel au secours pressant. Pour se doter également de matériels de protection contre la pandémie du coronavirus qui ne cesse de progresser dans le pays.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos