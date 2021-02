Etat d’urgence sanitaire: Des responsables du mouvement navétane à Saly, cueillis en pleine AG Les éléments du Commissariat urbain de Saly Portudal ont arrêté dimanche dernier, une trentaine de personnes, des jeunes essentiellement, liés au mouvement navétanes. Selon l’info issue du journal « Le Témoin », les contrevenants étaient en train, au moment de leur interpellation, de procéder au renouvellement des instances de la Zone 7 de l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (Odcav) de Mbour, en vue de la prochaine assemblée générale de cette même structure de coordination des activités de vacances.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Par ces temps où les rassemblements restent interdits dans les régions de Dakar et Thiès, du fait de l’état d'urgence décrété depuis le 7 janvier dernier, la police n’a pas hésité un moment pour interpeller une trentaine d’individus à Saly Portudal. Selon nos informations, ces derniers ont été cueillis alors qu’ils organisaient une assemblée générale pour le renouvellement de leurs instances. Ils sont poursuivis pour rassemblement en pleine pandémie.



b[Parmi les personnes interpellées, il y a le président de la zone 7, les délégués et les superviseurs de l’Oncav (Organisme National de Coordination des Activités de Vacances). Approchés, des membres de la zone 7 estiment que ces « arrestations sont illégales ».

]b

Selon eux, d’autres zones ont, durant ce week-end, procédé au renouvellement de leurs instances. Ils accusent les membres des autres zones de l’Odcav de Mbour, d’être derrière ces arrestations.



En raison de la recrudescence des cas de coronavirus, les rassemblements sont interdits dans les régions de Dakar et Thiès depuis le 7 janvier dernier, par la proclamation de l’état d’urgence sanitaire assorti d’un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin dans ces deux régions jugées « plus infectées ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos