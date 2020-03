Etat de droit dans le monde : la mauvaise note du Sénégal World Justice Project (WJP), a publié, hier, son rapport annuel mesurant l’Etat de droit dans le monde. Le Sénégal est classé à la 52e place mondiale et au 7ème rang africain. Notre pays est également le 2ème Etat sur 20 pays parmi les pays à revenu faible selon Walf Quotidien et Le Témoin, qui citent le rapport, soulignant que l’enquête a été menée dans 126 pays à partir de plus de 120000 sondages auprès de ménage et 3 800 sondages. L’Indice sur l’État de droit mesure la performance de chaque pays sur l’état de droit repartie entre huit facteurs : contraintes aux pouvoirs du gouvernement, absence de corruption, gouvernement ouvert, droits fondamentaux, ordre et sécurité, application des règlements, justice civile et justice criminelle, indique la même source.

