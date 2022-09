Etat de santé de Aminata Mbengue Ndiaye, Samba Aly Ba, son DirCab rassure : «Elle est rentrée et a repris ses activités» Aminata Mbengue Ndiaye, un temps malade, se porte comme un charme, selon son directeur de cabinet. Samba Aly Ba, qui assure qu’elle est rentrée à Dakar et a repris ses activités, se prononce sur l’Assemblée nationale, le poste de Pm, que son ancien patron, Tanor Dieng, trouvait nécessaire…

Aïda Sow Diawara a évoqué pour la première fois, vendredi, devant le khalife général des mouri¬des, les raisons de l’absence de la secrétaire générale du Parti socialiste. La députée l’a justifié par des soucis de santé, assurant qu’elle se sentait mieux.



Le directeur de cabinet de présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) était hier au Jury du dimanche (Jdd) de iTv et iRadio et a davantage donné de bonnes nouvelles pour Aminata Mbengue Ndiaye. «Elle se porte comme un charme et elle a repris les activités. D’ailleurs, elle est ici à Dakar», a précisé Samba Aly Ba.



La forte actualité reste la nomination prochaine d’un Premier minist¬re. «Vu l’expérience du Président Macky Sall et le contexte difficile causé par le changement climatique, on lui fait confiance. Il saura trouver le bon profil. Dans ce contexte, il a besoin d’un grand commis de l’État. Il doit trouver un grand technocrate. Quelqu’un qui connaît la politique aussi», a-t-il dit, avant de rappeler que Ousmane Tanor Dieng avait soutenu que le Pm a sa place dans le gouvernement.

Avec Bes Bi



