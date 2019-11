État des rails du Ter: Ndéné Sall parle de déraillement des rails métriques

Le Train express régional n'en finit pas de faire parler de lui. Outre les reports interminables des dates de livraison, une autre polémique a secoué l'infrastructure, il y a de cela quelques semaines.



Ainsi, dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, des rails en état de délabrement avancé, avaient été attribués au Ter. Faux, rétorque le directeur du Train express régional. "Ce sont plutôt des rails métriques et non ceux du Ter. Le rail métrique, nous l'avons réhabilité en même temps que les travaux du Ter.



Celui-ci, sert de transport au Petit train de banlieue, aux Ics et à la Gco. Le problème, c'est qu'un train avait déraillé et, a détérioré ce rail métrique", confie Abdou Ndéné Sall à "Sud quotidien".



Ce dernier jure la main sur le cœur, que "ça n'a rien à voir avec les rails standards. Il y a trop d'amalgames".

